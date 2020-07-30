أمن ولاية تمنراست تسطر مخططا أمنيا بمناسبة عيد الأضحى

سطرت أمن ولاية تمنراست بمناسبة عيد الأضحى المبارك مخططا أمنيا تم من خلاله تكييف نظام العمل للفرق العملياتية وتعزيز تعدادها لضمان التغطية الأمنية بالمناسبة.

وذلك مع بسط التواجد الأمني والدوريات الراجلة والراكبة بكافة الأماكن العمومية والفضاءات المفتوحة على تردد المواطنين والشوارع.

بعد تمديد العمل بالتدابير المتخذة بموجب المرسوم التنفيذي 20-185 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتزامن مع حلول عيد الأضحى المتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته وحرصا على الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية المتعلقة بالوضع الصحي المرتبط بالوباء.

كما نظمت أمن ولاية تمنراست مخططا أمنيا للوقوف على مدى تطبيق إجراءات الحجر الجزئي المنزلي بالبلديات المعنية عين صالح ، إينغر.

كما يشمل المخطط تطبيق وتأمين وتنظيم حركة المركبات على مستوى محطات التزود بالوقود.

مرافقة فرق المصالح المختصة على مستوى المذابح المرخصة للسهر على احترام شروط النظافة والصحة العمومية.

بتنظيم حركة المرور وتأمين نقاط بيع الأضاحي المرخصة ومنع تلك التي لا تحوز على ترخيص من السلطات الإدارية.

احترام أحكام قانون المرور وضمان انسيابه في الإقليم الحضري.

وتدعو أمن ولاية تمنراست بالمناسبة المواطن إلى مواصلة مساهمته الثمينة في تطبيق البروتوكولات الصحية المعمول بها لمجابهة الوباء.

ارتداء الأقنعة الواقية واحترام المسافة الصحية للتباعد الاجتماعي.

تجنب التجمعات خاصة بمناسبة عيد الأضحى وهذا حفاظا على الصحة العامة.

هذا وتواصل أمن ولاية تمنراست نشاطها التوعوي بالتنسيق مع السلطات المحلية والمجتمع المدني والمواطنين لأجل الشعيرة الدينية عيد الأضحى