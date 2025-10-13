أمن ولاية تيزي وزو يضع مخططا أمنيا تحسبا لمباراة الخضر

أعلنت مصالح أمن ولاية تيزي وزو عن إجراءات تنظيمية خاصة بالمباراة التي ستجمع المنتخب الوطني الجزائري بنظيره الأوغندي، مساء الثلاثاء بملعب حسين آيت أحمد، ضمن الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأكدت المصالح الأمنية تسخير تشكيلات شرطية بمحيط الملعب لتسهيل دخول المناصرين وتنظيم عملية الولوج إلى المدرجات. إلى جانب وضع مخطط خاص لتنظيم حركة المرور وضمان الانسيابية عبر الطرق والمحاور المؤدية إلى الملعب.

وشدد البيان على أن تذاكر الدخول صالحة لشخص واحد فقط، مع إلزامية حصول الأطفال القُصّر على تذكرة خاصة ومرافقة وليّهم.

كما حذرت المصالح الأمنية من إدخال أو استعمال الألعاب النارية والشّماريخ داخل الملعب. مؤكدة أن كل من تضْبَط بحوزته هذه المواد سيتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية.

ودعت مصالح الأمن في الختام جميع المناصرين إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والمساهمة في إنجاح هذا الموعد الرياضي الهام في أجواء يسودها الوعي والانضباط.