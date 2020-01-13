أمن ولاية سطيف يسترجع مسدس وعيارات نارية بدائرة صالح باي

تمكنت، مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة صالح باي بولاية سطيف، من حجز مسدس وعيارات نارية، نهاية الأسبوع المنصرم.

وأفادت مصادر من مصالح الأمن،اليوم الإثنين للنهار أون لاين، أنّ المسدس عثر عليه داخل منزل شخص في العقد الخامس من العمر.

وحسب نفس المصدر، فإن مصالح أمن دائرة صالح باي، قامت بمداهمة منزل المشتبه فيه، بعد إذن بالتفتيش من هيئة المحكمة.

وبعد ورود معلومات تفيد وجود مسروقات قام بسرقتها إبن صاحب المنزل، عثر بالصدفة على مسدس والعيارات النارية.

وقامت مصالح الأمن بتوقيف صاحب المنزل، وإحالته على التحقيق، وتقديمه أمام هيئة محكمة، عين ولمان، بتهمة حياز سلاح ناري غير مرخص مع عيارات نارية حية، وحكم عليه بـ 3 سنوات سجنا نافذا.