أمن ولاية سعيدة: إستقبال 2799 مكالمة هاتفية خلال شهر جانفي المنصرم

إستقبلت مصالح أمن ولاية سعيدة خلال شهر جانفي المنصرم 2799 مكالمة هاتفية عبر كافة الخطوط التي تم وضعها لفائدة المواطنين.

أين يوجد منها 2432 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548،كانت أغلبيتها تنحصر في طلبات التدخل والنجدة بـ555 مكالمة.

و704 مكالمة تتعلق بطلب الإستفسار والتوجيه و32 مكالمة هاتفية للتبليغ عن حوادث المرور و 12 مكالمة هاتفية للتبليغ عن السرقات.

في حين سجل الرقم الأخضر (17) 367 مكالمة، بالإضافة الى الرقم الأخضر 104 للتبليغ عن حالات إختفاء أو إختطاف الأطفال.

والذي سجل بشأنه تلقي مصالح أمن ولاية سعيدة، 117 مكالمة هاتفية، من مواطنين اتصلوا بعد خروج أبناءهم القصر من البيت العائلي.

إلا أن جميع المكالمات تم تفعيلها بسرعة وتم العثور على الأطفال في ظرف قياسي.

ووفق نتائج إيجابية تبين أن السبب هو التأخر في الرجوع إلى البيت ولا يتعلق الأمر بحالات إختطاف.