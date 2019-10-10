أمن ولاية سعيدة يعالج 111 قضية إجرامية خلال شهر سبتمبر

عالجت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية سعيدة خلال شهر سبتمبر المنصرم 111 قضية إجرامية مختلفة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمكنت من توقيف 207 شخصا، من بينهم خمسة قصر و09 نساء.

كما تم تسجيل 60 قضية في مجال الجرائم الماسة بالأشخـاص، أوقف بشأنها 104 شخصا.

بالإضافة إلى 40 قضية في مجال الجرائم الماسة بالأموال والممتلكات أوقف بشأنها 68 شخصا، وقضيتين في مجال الجرائم ضد الشيء.

وفي سياق آخر تم توقيف 12 شخصا في إطار محاربة جرائم تجارة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ومعالجة 7 قضايا.

وأضاف البيان أنه تم تنفيذ 11 عملية شرطة مكنت من فحص هوية 206 شخص، أوقف منهم 06 أشخاص وقدموا أمام العدالة.

أما في مجال حصيلة نشاطات المصلحة الولائية للأمن العمومي لشهر سبتمبر فتم تحرير 670 غرامة جزافية.

بالإضافة إلى وضع مركبتين بالحضيرة وسحب 133 رخصة سياقة وإنجاز 31 ملف يتعلق بجنح المرور.

كما سجلت ذات المصلحة وقوع 5 حوادث مرور جسمانية خلال شهر سبتمبر 2019 ،خلفت قتيلا و 4 جرحى.

أما فرقة شرطة العمران وحماية البيئة فقد سجلت إنجاز 9 ملفات قضائية تتعلق بمخالفات إنجاز بناء بدون رخصة و8 ملفات تتعلق بالتجارة غير الشرعية.