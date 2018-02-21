نظمت مصالح أمن ولاية سكيكدة، لقاءً تحسيسيا لفائدة أنصار شبيبة سكيكدة، لمحاربة العنف في الملاعب، معلنة عن مسابقة خاصة بالأنصار.

وأشرف العميد الأول للشرطة رئيس أمن ولاية سكيكدة، على هذا اللقاء التحسيسي، الذي جمعه بأنصار نادي شبيبة سكيكدة، بقاعة عيسات إيدير.

حيث اغتنم رئيس أمن الولاية، هذه المناسبة لتوعية وتحسيس الأنصار، بما أفرزته الأحداث الأخيرة والتي لا تمت بصلة للرياضة.

كما حذّر مما قد يتعرض له نادي شبيبة سكيكدة، الذي يلعب الصعود هذا الموسم، في حال تسجيل تجاوزات من الأنصار.

وقصد تحفيز الأنصار على نبذ العنف، بادر رئيس أمن ولاية سكيكدة، للإعلان عن مسابقة “أحسن مربع للأنصار” بمدرجات ملعب “20 أوت 1955” بسكيكدة.

وسيتم تكريم الفائزين بهذه المسابقة، بمناسبة العيد الوطني للشرطة الجزائرية، تشجيعا لهم.