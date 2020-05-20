أمن ولاية عنابة يصدر بيانا حول وفاة شخص بطلقات نارية في سيدي عمار

أصدرت مصالح أمن ولاية عنابة بيانا توضيحيا حول وفاة شخص بعد إصابته بطلقات نارية من طرف عناصر الشرطة بمنطقة القرية بسيدي عمار في عنابة.

وأوضح البيان أنه بناءا على أمر من قضائي قامت ذات العناصر اليوم في حدود الساعة 18 مساءا بحي سيدي عمار بالحجار لإيقاف مسبوق قضائيا 28 سنة في عمره.

وخلال عملية التوقيف المشتبه فيه الذي كان على متن سيارة أقدم مجموعة من افراد أسرته وأبناء الحي وعددهم مابين 50 و60 فرد بالإعتداء على عناصر الشرطة.

أين قام هؤلاء الاشخاص بمهاجمة الشرطة بإستعمال الحجارة وأسلحة بيضاء وكذا بندقية الصيد بحرية الأمر الذي أجبر القوات من الإنسحاب من الحي بعد توقيف المشتبه فيه.

وإثر حجم هذا الإعتداء والعنف الذي إستعمل ضد عناصر الشرطة إضطروا لإستعمال طلقات مطاطية للذفاع عن انفسهم.

ما أسفر عن إصابة أحد المعتدين الذي تم نقله على جناح السرعة إلة مستشفى إبن الرشد أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب ذلك تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بالوقائع أين أمر بفتح تحقيق.