أمن ولاية عنابة يفك لغز جريمة قتل في ظرف قياسي

تمكنت مصالح شرطة عنابة، ممثلة في كل من الأمن الحضري الخارجي سيدي عمار، الفرقة الجنائية، فرقة البحث والتدخل، الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي عمار، من فك لغز جريمة اغتيال، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 31 سنة.

وبحسب بيان لأمن ولاية عنابة، تأتي العملية مواصلةً لجهود المصالح العملياتية للأمن الوطني لدحر كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة المواطنين. إذ باشرت الضبطية القضائية تحرياتها بتاريخ 2026/05/18، تحت إشراف النيابة المختصة.

وتمكنت، وفقاً لعمل تنسيقي محكم وفي ظرف قياسي، من الإطاحة بـ 5 أشخاص مشتبه فيهم في القضية، بإحدى الولايات المجاورة. مع حجز أسلحة بيضاء محظورة مستعملة في الجريمة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم، من طرف الفرقة الجنائية، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، عن قضية جناية الاغتيال والمشاركة والتستر.