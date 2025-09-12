أمن ولاية عين تموشنت يوجه نداءً للجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية عين تموشنت نداء إلى المواطنين، بخصوص المدعوة “ح .خ” مشتبه فيها في قضايا تتعلق بالسرقة.

وحسب بيان للمصلحة ذاتها، فإن المشتبه فيها متهمة في قضايا تتعلق بالسرقة داخل الحمامات المعدنية بعدة ولايات.

وفي هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية عين تموشنت نداء لكل من تعرف على صاحبة الصورة ووقع ضحية لها، التوجه الى فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة حمام بوحجر أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.