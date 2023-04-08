أمن ولاية عين تموشنت يُلقي القبض على رئيس شبيبة تيارت !

كشفت مصادر موقع النهار أونلاين، عن توقيف رئيس نادي شبيبة تيارت مراد أيت مولود من طرف عناصر امن ولاية عين تموشنت.

وحسب ذات المصادر فإن توقيف المعني، بالفندق الذي كان يقيم فيه الفريق تحسبا لمباراة شبيبة تيارت و شباب تموشنت.

كما أوضحت ذات المصادر، أن قرار توقيف رئيس شبيبة تيارت مراد أيت مولود، جاء بسبب صدور مذكرة بحقه في قضية تتعلق بخيانة الامانة و تعود لتاريخ ديسمبر 2022، وإصدار شيك دون رصيد.

وسيمتثل رئيس شبيبة تيارت مراد آيت مولود، غدا الأحد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت قبل تحويله الى المحكمة بالعاصمة.