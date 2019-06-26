أمن وهران يحبط محاولة تسويق أكثر من 9 قناطير من اللحوم الحمراء والبيضاء الفاسدة

تمكنت عناصر من فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بأمن وهران من حجز أكثر من 9 قناطير من اللحوم الحمراء والبيضاء الفاسدة.

في عملية متفرقتين استغلالا لمعلومات واردة إلى ذات الفرقة أين تم توقيف 3 شاحنات على مستوى كل من حي الحمري وحي يغموراسن.

أسفرت عملية التفتيش والمراقبة عن حجز 637 كلغ من اللحوم الحمراء و 268.3 كلغ من اللحوم البيضاء بمجموع 905 كلغ إلى جانب 7.5 كلغ من الأحشاء .

تم نقلها دون احترام شروط النقل والتبريد والحفظ تبين بعد فحصها من قبل مصالح البيطرة أنها غير قابلة للاستهلاك.

فيما تم توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 45 سنة كانوا على متن 3 مركبات تم استرجاعها.

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعنيين في نقل هذه اللحوم الفاسدة المضرة بصحة المستهلك.

خصوصا ونحن خلال موسم الصيف أين تكثر التسممات الغذائية.