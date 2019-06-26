عاجل

أمن وهران يحبط محاولة تسويق أكثر من 9 قناطير من اللحوم الحمراء والبيضاء الفاسدة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
أمن وهران يحبط محاولة تسويق أكثر من 9 قناطير من اللحوم الحمراء والبيضاء الفاسدة
بقلم كريمة سواق

 تمكنت عناصر من فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بأمن وهران من حجز أكثر من 9  قناطير من اللحوم الحمراء والبيضاء الفاسدة.

في عملية متفرقتين استغلالا لمعلومات واردة إلى ذات الفرقة أين تم توقيف 3 شاحنات على مستوى كل من حي الحمري وحي يغموراسن.

أسفرت عملية التفتيش والمراقبة عن حجز 637 كلغ من اللحوم الحمراء و 268.3 كلغ من اللحوم البيضاء بمجموع 905 كلغ إلى جانب 7.5 كلغ من الأحشاء .

تم نقلها دون احترام شروط النقل والتبريد والحفظ تبين بعد فحصها من قبل مصالح البيطرة أنها غير قابلة للاستهلاك.

فيما تم توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 45 سنة كانوا  على متن 3 مركبات تم استرجاعها.

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعنيين في نقل هذه اللحوم الفاسدة المضرة بصحة المستهلك.

خصوصا ونحن خلال موسم الصيف أين تكثر التسممات الغذائية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com