أمن وهران يحجز 20 غ كوكايين ويطيح بـ6 مروجين

تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالدار البيضاء بأمن وهران، في عمليتين لهم، من حجز كمية من المخدرات الصلبة قدرتها 20 غ.

وتم استرجاع مبلغ مالي يقدر ب 4.5 مليون سنتيم، يعتبر من عائدات المتاجرة بالسموم، كما تم توقيف 6 متورطين.

وتمت العملية الأولى استغلالا لمعلومات تفيد بقيام شخص يبلغ من العمر 33 سنة محل بحث، ببيع وترويج مخدرات صلبة “كوكايين”، على مستوى حي ايسطو.

وأسفرت عملية ترصد لتحركاته، عن توقيفه على مستوى حي العقيد لطفي، على متن مركبة من نوع “كيا بكانتو”.

وضبط الموقوف متلبسا بحيازة 16 كيسا صغيرا من الكوكايين، فيما تم ضبط 14 كيسا آخر بمركبته من الكوكايين بوزن إجمالي يقدر بـ 10 غ.

وفي عملية ثانية، قامت ذات الفرقة، بتفكيك جمعية أشرار متكونة من 5 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 25 و35 سنة، كانوا على متن مركبة من نوع 208، عثر بحوزة أحدهم على كيس من 10 غ كوكايين.