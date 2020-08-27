أمن وهران يححز أكثر من 7500 وحدة خمر ويوقف مروجين

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
أمن وهران يححز أكثر من 7500 وحدة خمر ويوقف مروجين
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الأول بوهران من الايقاع بمتورطين اثنين يبلغان من العمر 37 و41 سنة علي التوالي في توزيع وبيع مشروبات كحولية بطريقة غير شرعية وبدون رخصة .

خلال العملية تمكنت ذات المصالح من حجز أكثر من 7500 وحدة خمر من مختلف الأنواع ومبلغ مالي يقدر ب 4.7 ملايين سنتيم يعتبر من عائدات المتاجرة بها.
العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتخزين مشروبات كحولية بمسكن مهجور بحي سيد الهواري.
وبعد عمليات ترصد لتحركاته ووضع خطة محكمة تم إلقاء القبض على توقيف شخصين كانا على متن شاحنة تبريد من نوع جاك ضبط بداخلها 7500 وحدة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.
وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية وأخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش المسكن المهجور تم العثور بداخله على 72 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام ومبلغ 4.7 مليون.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=877325

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com