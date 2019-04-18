أمن وهران يحقق في إختفاء غامض لرضيع متوفى من مستشفى البلاطو

باشرت مصالح أمن وهران التحقيق في قضية اختفاء غامضة لمولود حديث الولادة تم التصريح بوفاته بمستشفى البلاطو الجامعي.

التحقيق تم إثر شكوى تقدم بها والد الرضيع الذي قام بالابلاغ عن اختفاء جثة ابنه الرضيع من مصلحة النساء والتوليد بمستشفى بن زرجب الجامعي في ظروف غامضة.

عقب مغادرته المؤسسة للتكفل باجراءات استلامه لدفنه ليتفاجا بعدم العثور على جثته واختفائها في ظروف غامضة.

وقد علمت النهار مت مصادرها أن مصلحة الطب الشرعي لذات المؤسسة الاستشفاءية قد نفت استلامها لأي جثة لرضيع.

عقب تأكيد القابلة العاملة بمصلحة النساء والتوليد لذلك.

وهو الأمر الذي طرح عديد التساؤلات حول أسباب وظروف الاختفاء الغامض للرضيع المتوفى .

وسعت بشأنه مصالح الامن تحقيقاتها بالاستماع إلى اطراف من مصلحتي التوليد والطب الشرعي التابعتين لمستشفى البلاطو.