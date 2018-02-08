أمن وهران يستقبل براعم الكشافة الإسلامية

استقبلت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران 30 طفل من البراعم التابعين لفوج الترقية والارتقاء للكشافة الإسلامية الجزائرية بحي الصنوبر.

حيث جابوا مختلف المصالح المتمثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية اين قدمت شروحات وتوضيحات حول مهام هذه المصالح .

ليختتم هذه الزيارة بتنظيم حملة تحسيسية حول الوقاية من حوادث المرور رفقة عناصر الفوج لفائدة السائقين .

وذلك بتوزيع مطويات حول السلامة المرورية تحت شعار ” الشرطي الصغير” تتضمن إرشادات ونصائح للحد من حوادث المرور.

ولقيت هذه المبادرة الاتصالية استحسان وإعجاب الطاقم المرافق للفوج مثمنين الدور الريادي للمديرية العام للأمن الوطني في هذا المجال.

وتدخل المبادرة في إطار برنامج الزيارات البيداغوجية للتعريف بمهام المؤسسة الشرطية و تعزيز سبل الاتصال الخارجي وتجسيد مبادئ الشرطة الجوارية.