أمن وهران يسطر مخططًا شاملاً لتأمين امتحانات البكالوريا

سطرت مصالح أمن ولاية وهران، مخططاً أمنياً شاملاً لتأمين امتحانات شهادة البكالوريا والتي ستنطلق ابتداءً من يوم غد الأحد 07 إلى غاية يوم الخميس 11 جوان 2026.

وأوضح بيان لمصالح الأمن، أن هذا المخطط يهدف إلى ضمان السير الحسن للامتحانات وتوفير أجواء ملائمة للممتحنين. بتوفير تغطية أمنية لكافة مراكز الامتحان عبر قطاع الاختصاص البالغ عددها 97 مركز امتحان. ومركزين للتصحيح وآخر للتجميع.

كما يعتمد المخطط الأمني على عدة تدابير وإجراءات عملية منها الانتشار الميداني. عن طريق تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية والتقنية. لتعزيز التواجد الأمني (دوريات راجلة وراكبة) لتأمين محيط مراكز الامتحانات والأماكن المؤدية إليها. وضمان المرافقة الأمنية لعملية نقل مواضيع الأسئلة وأوراق الإجابات بالتنسيق مع الجهات المختصة. مع تخصيص تشكيلات أمنية لتسهيل حركة المرور. منع الوقوف والتوقف العشوائي أمام المراكز، وتجنب الاختناقات المرورية. بالإضافة إلى إقحام مختلف المصالح العملياتية (الأمن العمومي. الشرطة القضائية، وأمن الدوائر08 وأمن الحواضر 22) لضمان التدخل السريع والآني وتوفير تغطية أمنية شاملة.

هذا وذكرت مصالح الشرطة أولياء التلاميذ الممتحنين وسائقي المركبات بضرورة احترام قانون المرور. والتعاون مع قوات الشرطة المتواجدة في الميادين لتفادي أي عرقلة.

-كما وضعت أرقامها الخضراء (1548 و 17، وتطبيقة ألو شرطة ) ومنصاتها الرقمية تحت تصرف المواطنين. للتبليغ أو طلب أي مساعدة.

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