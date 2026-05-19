أمن وهران يُسطر مخططا شاملا لتأمين “البيام”

سطّرت مصالح أمن ولاية وهران، مخططاً أمنياً شاملاً لتأمين امتحانات نهاية السنة الدراسية (شهادة التعليم المتوسط) خلال أيام 19-20- 21 ماي 2026.

وأوضحت المصالح الأمنية، أن هذا المخطط يهدف إلى ضمان السير الحسن للامتحانات وتوفير أجواء ملائمة للتلاميذ. بتغطية أمنية لكافة مراكز الامتحان عبر قطاع الاختصاص البالغ عددها 88 مركز امتحان و مركز خاص بالتصحيح.

حيث يعتمد المخطط الأمني على تدابير وإجراءات عملية تمثلت في تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية. والتقنية لتعزيز التواجد الأمني (دوريات راجلة وراكبة). لتأمين محيط مراكز الامتحانات والأماكن المؤدية إليها. ضمان المرافقة الأمنية لعملية نقل مواضيع الأسئلة وأوراق الإجابات بالتنسيق مع الجهات المختصة. تخصيص تشكيلات أمنية لتسهيل حركة المرور. منع الوقوف والتوقف العشوائي أمام المراكز، وتجنب الاختناقات المرورية. إقحام مختلف المصالح العملياتية (الأمن العمومي، الشرطة القضائية. وأمن الدوائر08 وأمن الحواضر 22) لضمان التدخل السريع وتوفير تغطية أمنية شاملة.

وذكرت مصالح الشرطة، أولياء التلاميذ وسائقي المركبات بضرورة احترام قانون المرور. والتعاون مع قوات الشرطة المتواجدة في الميادين لتفادي أي عرقلة.

كما وضعت أرقامها الخضراء 1548 و 17، وتطبيقة ألو شرطة ومنصاتها الرقمية. تحت تصرف المواطنين للتبليغ أو طلب أي مساعدة.

