أمن وهران يسقط شبكة إجرامية ويحجز أكثر من كلغ “كوكايين”

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران ممثلة في فرقة البحث والتدخل من توجيه ضربة موجعة لشبكة إجرامية منظمة. تنشط في تخزين وترويج المخدرات الصلبة بعد الإطاحة بعناصرها. وحجز 1 كلغ و330 غ من الكوكايين كانت موجهة للترويج وسط الأحياء الحضرية واستهداف فئة الشباب.

وجاءت العملية التي نفذت خلال الأسبوع المنصرم اثر معلومات ميدانية دقيقة كشفت النشاط المشبوه للمروجين. الذين كانوا يستغلون أحد المساكن كوكر لتخزين السموم بوهران. مع استخدام مركبتين للتمويه وتسهيل تنقلاتهم.

وأسفرت التحريات المنجزة تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا عن تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم. كما مكنت العملية من حجز 1 كلغ و330 غ من الكوكايين. ومبلغ 147 مليون سنتيم من عائدات الترويج، إلى جانب مركبتين استعملتا في النشاط الإجرامي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.

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