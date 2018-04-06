أمن وهران يشرع في إستغلال 400 كاميرا لمراقبة النقاط السوداء

دخلت كاميرات المراقبة، التي نصبتها مصالح الأمن الوطني في وهران مؤخرا حيز الخدمة، بعد الإنتهاء من مرحلة التركيب والتجريب.

وبحسبما كشفت عنه مصادر عليمة لـ”النهارأونلاين”، فإن الكاميرات المشغلة تشمل حاليا الإقليم الحضري لولاية وهران، وبعض النقاط السوداء.

ومن المنتظر أن تغطي هذه الأجهزة 400 فضاء خاص بـ7 مراكز تابعة للأمن الحضري، يتم التنسيق بها على مستوى المركز الأمني الحضري العاشر.

ذكرت ذات المصادر،أن أجهزة مراقبة أخرى تشمل أكثر من 600 جهاز بين متنقل وثابت سيتم تركيبه وفق معايير فائقة الدقة .

حيث سيتم استغلال البيانات والمعطيات وتحليلها على مستوى الأمن الحضري السادس عشر التابع لأمن الولاية.

وتتيح عمليات الإستغلال جانب الدقة والآنية وقدرة إستعاب المحتويات ومعالجتها ميدانيا في وقت وجيز.

أكدت ذات المصادر، أن المشروع يعزز القدرات العملياتية في مكافحة مجال الإجرام بشتى أنواعه بحسب مصادر الأمن الولائي.