أمن وهران يشُل نشاط مروّجين ويحجز أزيد من 3 كلغ كيف

تمكن عناصر الشرطة للأمن الحضري 21 بأمن ولاية وهران بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشبكة إجرامية ينشط أفرادها في ترويج المخدرات بقطاع الاختصاص.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا. والتي مفادها قيام المشتبه فيهم بالمتاجرة وتخزين هذه السموم. متخذين من أحد المساكن وكرا لتخزينها وترويجها باستعمال مركبة للتمويه وتغطية نشاطهم الإجرامي.

حيث مكّنت التحريات التي باشرها محققو المصلحة بالتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة إقليميا. من تحديد هويتهم ومكان تواجدهم، ليتم توقيفهم، الواحد تلو الآخر وضبط 03 كلغ و300غرام من الكيف المعالج وتوقيف 06 أشخاص.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، تم تحرير إجراء قضائي ضدهم. في قضية الحال قدموا بموجبه أمام العدالة، أين صُدر في حقهم أمر إيداع.

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