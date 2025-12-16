أمن وهران يضع حدا لنشاط مروجي المخدرات

تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري 18 بأمن ولاية وهران، من وضع حدا لنشاط مشبوه لشخصين كانا يتخذان من مسكنيهما وكرا لتغطية نشاطهما الإجرامي وتوزيع وبيع السموم وسط الأقاليم الحضرية، وحجز 885 غرام من الكيف المعالج، ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 240 مليون سنتيم.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية جاءت إثر عملية تحري عن معلومات مفادها قيام المشتبه فيهما بممارسة نشاط مشبوه. أين كانا يتخذان من مسكنيهما وكرا لتخزين السموم قصد ترويجها وسط فئة الشباب. بعد مراقبة وترصد تحركاتهما، قام محققو الفرقة بوضع خطة محكمة مكنت من توقيفهما.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية واستصدار إذن بالتفتيش. كانت النتيجة ايجابية بحجز الكمية المضبوطة، ومجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من مختلف الأنواع. ليتم تقديمهما أمام العدالة بإجراء موضوعه الحيازة وتخزين المخدرات لغرض الاتجار بها ضمن جماعة إجرامية، أين صُدر في حقهما أمر إيداع.

