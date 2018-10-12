أمن وهران يضع حد لنشاط عصابة مختصة في المتاجرة بالمهلوسات

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لأمن وهران، من الإيقاع بعصابة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

أين تم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في القضية يبلغ من العمر 31 سنة وهذا بعد استغلال معلومات تفيد بتحركات مشبوهة للموقوف.

وتم ضبطه متلبسا بعقد صفقة بيع بالقرب من مسكنه الواقع بالسانية لأقراص مهلوسة قدرنا بأكثر من 950 حبة من نوع ريفوتريل كانت موضوعة بكيس بلاستيكي.

فيما تم العثور بعد اخضاع منزله للتفتيش لـ 36 مليون سنتيم تعتبر من عائدات المتاجرة بالأمراض المهلوسة.

ومواصلة للتحريات تم توقيف شريكه الثاني البالغ من العمر 35 سنة الذي كان يقوم بمساعدته ومكلف بحراسة دوريات الأمن، حيث تم تحرير ضدهما إجراء قضائي سيحالان بموجبه على العدالة.