أمن وهران يطيح ببارونات المخدرات ويحجز 62 كلغ من “الزطلة”

تمكّنت مصالح أمن وهران من الإطاحة بعصابة إجرامية مختصّة في الحيازة والمتاجرة في المخدرات وحجز 63 كلغ من الكيف المعالج.

ومبلغ مالي من العملة الوطنية والأجنبية.

وبلغ عدد أفراد العصابة عشرة ويتراوح أعمارهم ما بين 33 و50 سنة مسبوقين قضائيا من بينهم أشخاص محل بحث

كما مكنت العملية من حجز 63 كلغ من الكيف المعالج و4 سيارات ومبلغ 2.52مليون دج من عائدات الترويج.

و20 ألف أورو.

ووجهت الجهات القضائية بوهران للمشتبه فيهم تهم تكوين جمعية أشرار والإتجار غير الشرعي بالمخدرات.

كما حجزت ذات المصالح خلال الأسابيع الفارطة 29 كلغ من الكيف اكمعالج و13غ من الكوكايين وحوالي 360 غرام من مادة الماريخوانا.