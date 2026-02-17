أمن وهران يطيح بشبكة إجرامية ويحجز أكثر من 11 كلغ كيف

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بأمن ولاية وهران، من وضع حد لشبكة تنشط في مجال نقل وتخزين وترويج السموم وسط الأقاليم الحضرية.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية جاءت بناءا على معلومات محصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة. والتي مفادها قيام المشتبه فيهم بإبرام صفقة بيع بنقل وتوزيع والمتاجرة بهذه السموم. متخذين من مساكنهم وكرا لتخزين، والعمل على نقلها باستعمال مركبات للتمويه.

ومكنت التحريات التي باشرها محققو الفرقة، من تحديد هوياتهم ومكان تواجدهم، وتوقيفهم الواحد تلو الآخر. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا، تم حجز الكمية المضبوطة. وتقديم المشتبه فيهم بموجب إجراء قضائي أمام العدالة أين صدر في حقهم أمر إيداع.

