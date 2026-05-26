أمن وهران يطيح بشبكتين إجراميتين ويسترجع 13 مركبة مسروقة

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة للغرب (SRLCO) بولاية وهران، من توجيه ضربة قوية لشبكات تهريب وسرقة السيارات، حيث نجحت في الإطاحة بشبكتين إجراميتين منظمين مختصتين في سرقة المركبات والتزوير في وثائقها الإدارية.

وجاءت هذه النتائج الإيجابية إثر عمليتين أمنيتين متفرقتين ونوعيتين، تم تنفيذهما بناءً على استغلال دقيق. لمعلومات استخباراتية وردت إلى المصلحة، وتحت الإشراف المباشر لنيابة الجمهورية المختصة إقليمياً. باشر محققو المصلحة عمليات بحث وتحرٍّ واسعة. أسفرت عن تحديد هويات المشتبه فيهم وأماكن تواجدهم.

وأسفرت العمليتين عن توقيف 5 أشخاص كانوا يديرون نشاطات الشبكتين. والتي امتدت عملياتهما الإجرامية عبر عدة ولايات في الغرب الجزائري.

.وأسفرت إجراءات التفتيش والتحقيق الميداني عن تحقيق النتائج التالية، عن استرجاع 13 مركبة. من مختلف العلامات التجارية، كانت محل سرقة وتزوير في وثائقها الإدارية. حجز 32 بطاقة رمادية (بطاقة تسجيل المركبات). ضبط 9 هواتف نقالة من مختلف الأنواع كانت تُستخدم في التواصل بين أفراد الشبكة.

وفي ختام الإجراءات القانونية، تم تحرير ملف جزائي ضد جميع المشتبه فيهم الخمسة. وتم تقديمهم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة، وتحديداً أمام وكيل الجمهورية. لدى محكمة فلاوسن، ووكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور