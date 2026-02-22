أمن وهران يطيح بعصابة مختصة في سرقة الهواتف النقالة

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى ممثلة في فصيلة المساس بالممتلكات بأمن ولاية وهران من الإطاحة بعصابة سارقي الهواتف النقالة، مسبوقين قضائيا.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية جاءت بعد الشكاوي التي أودعها بعض ضحايا السرقة. طالت هواتفهم النقالة عن طريق الاعتداء متبوع بالسرقة باستخدام مركبة.

ليباشر عناصر الفرقة تحرياتها الميدانية والتقنية وبفضل استغلال جانب الاستعلام الميداني. والتنسيق مع المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو تم تحديد المركبة وهوية صاحبها ووجهتها. ليتم توقيفها وعلى متنها 04 أشخاص، أين ضبط بحوزتهم هواتف نقالة ومبلغ مالي من عائدات السرقة.

ومواصلة للتحريات، تم توقيف شريكهم الخامس الذي يقوم بشراء وإعادة بيع المسروقات. واسترجاع 06 هواتف مسروقة، ومبلغ مالي من العائدات قدره 121500دج. وحجز مركبة كان يستخدمها أفراد الشبكة في عملية السرقة وتسهيل نشاطهم الإجرامي.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم، قُدموا بموجبه أمام العدالة أين صُدر في حقهم أمر إيداع.

