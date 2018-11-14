أمن وهران يطيح بعصابة مختصة في سرقة عجلات السيارات

تمكنت مصالح الأمن بوهران من الإطاحة بعصابة مختصة في السطو على السيارات المركونة في الساعات المتأخرة من الليل من عجلاتها المطاطية.

وحسب بيان لمصالح الأمن، اليوم الأربعاء، فإن العصابة تتشكل من 4 عناصر تم توقيفهم جميعا.

والذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و20 سنة، وإمتد نشاطهم الإجرامي للعديد من الأحياء بعاصمة الغرب.

وكانت مصالح الأمن الولائي، قد أطلقت تحريات حول هذه القضية بعد تلقيها شكاوي من ضحايا هذه العصابة، حيث أفضت التحقيقات إلى توقيف عناصرها في حالة تلبس.

أين كانوا على متن سيارة نفعية وبحوزتهم بعض العجلات المطاطية التي سرقوها من إحدى السيارات، يضيف المصدر.

وقد تم تحرير إجراء قضائي بشأن هؤلاء الموقوفين أحيلوا بموجبه أمام العدالة التي أصدرت في حقهم أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.