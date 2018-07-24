أمن وهران يطيح بعصابة ويحجز أكثر من 3 آلاف قرص مهلوس

تمكّنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لوهران من وضع حد لعصابة إجرامية.

العصابة متكونة من ثلاثة أشخاص، كما مكنت نفس العملية من حجز 3430 قرصا مهلوسا و 24 وصفة طبية مزورة.

وكذا معدّات للتزوير ومبالغ مالية وطنية وأجنبية , حسبما استفيد اليوم الثلاثاء لدى خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن ولاية و هران .

وقامت ذات الفرقة بناء على تحريات معمّقة، بتوقيف المتورطين في حالة تلبس وبحوزتهم 2.872 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع.

وكذا وصفات طبية مزورة، كما أضاف ذات المصدر .

ولاستكمال التحقيقات الأمنية، تم إخضاع مساكن المتورطين لعملية التفتيش مما أفضى إلى حجز بداخلها 558 قرصا

مهلوسا من مختلف الأنواع.

و 34 وصفة طبية مزورة محررة بعده أسماء إلى جانب

معدات التزوير متمثلة في جهاز سكانير كان يستعمل في نسخ الوصفات الطبية.

بالإضافة إلى جهاز حاسوب محمول, كما أشارت إليه ذات المصالح .

كما أسفرت العملية إلى حجز أيضا 3 هواتف نقالة, ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدرت بـ 2.72 مليون دج.

وأخرى بالعملة العربية قدرت بـ 200دينار تونسي، و1424ريال سعودي و 4 ألواح ترقيم خاصة بالمركبات منها ترقيم أجنبي.