أمن وهران يطيح بمروجين ويحجز 210 قرص مهلوس

تمكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة بطيوة بولاية وهران من وضع حد لمروجين، وحجز 210 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور.

وحسب بيان لمصالح الأمن، عملية التوقيف جاءت بناء على معلومات مفادها تواجد المشتبه بهما بقطاع الاختصاص. يقومان بترويج السموم بمختلف أنواعها متخذين من مسكنها وكرا لتخزين هذه السموم، لتباشر ذات المصالح تحرياتها الميدانية.

وبعد مراقبة وترصد نشاطهما الإجرامي وتنقلاتهما ومكان تواجدهما، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية. مع وكيل الجمهورية لدى محكمة ارزيو، تم وضع خطة أسفرت على توقيفهما، أين ضبط بحوزتهما كمية من المؤثرات. كانا بصدد ترويجها، حيث كان يقوم كل واحد منهما بدور في عملية الترويج للتملص من قبضة مصالح الأمن، ليتم توقيفهما وحجز الكمية المضبوطة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور