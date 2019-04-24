أمن وهران يطيح بمروجين ويحجز 2199 قرص “صاروخ”

تمكنت عناصر من مصلحة الشرطة القضائية بأمن وهران، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج والمتاجرة والأقراص المهلوسة تم إلقاء القبض على اثنين من عناصرها.

العملية النوعية لذات العناصر، تمت بناء على تحقيقات معمقة استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط العصابة اين تم بعد توسيع التحريات من حجز 2199 قرصا مهلوسا من نوع “صاروخ”.

إلى جانب أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام، متمثلة في بوشية كبيرة الحجم على شكل ساطور، بوشية من الحجم المتوسط وبندقية صيد بحرية مزودة برمح.

كما تم الإطاحة المتورطين اثنين، يجري استكمال التحقيقات معهما قبل احالتهما على العدالة.