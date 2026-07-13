أمن وهران يطيح بمروج ويحجز 3 كلغ كيف وأزيد من ألف قرص مهلوس

تمكن محققو فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بأمن ولاية وهران، بحر الأسبوع المنصرم من الإطاحة بمروج ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة لترويج السموم، وضبط 03 كلغ و 470 غرام من الكيف المعالج، و 1020 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300ملغ.

وحسب بيان لمصالح أمن وهران، العملية جاءت بعد المعلومات المحصّل عليها ميدانيا، والتي مفادها قيام المشتبه فيه. بالمتاجرة في هذه السموم، متخذا من مسكنه وكرا لتخزينها والعمل وترويجها وسط فئة الشباب.

حيث مكّنت التحريات التي باشرها محققو المصلحة بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا. من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجده، ليتم توقيفه وضبط الكمية المحجوزة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل. أين صُدر في حقه أمر إيداع.

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