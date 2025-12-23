أمن وهران يطيح بمروج ويحجز 900 قرص مهلوس

تمكنت مصالح شرطة وهران ممثلة في الأمن الحضري 13000 مسكن عدل مسرغين، من الإطاحة بمروج للمخدرات وحجز 900 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300ملغ.

العملية جاءت استغلالا لمعلومات مفادها قيام شخص بترويج السموم وسط قطاع الاختصاص. باستعمال مركبة لتغطية وتسهيل نشاطه الإجرامي.

لتباشر ذات المصالح تحرياتها الميدانية، والتي مكّنت من تحديد هوية المتورط ومكان تواجده. ليتم وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيفه على متن مركبة، بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق. تم العثور على كمية من المؤثرات قدرت بـ 900 فرص مهلوس من نوع بريغابالين 300ملغ، كانت مخبأة بإحكام تحت مقعد السائق.

وبعد استفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا المختص إقليميا. تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة، أين صُدر في حقه أمر إيداع.

