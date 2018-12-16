أمن وهران يطيح بمهرب الحراقة “تروبيكو ” عبر قوارب VIP

تمكنت قبل قليل مصالح أمن وهران من الإطاحة بأكبر منظم رحلات ابحار سري على مستوى الجهة الغربية المدعو “تروبيكو” في عملية نوعية لعناصر من مصلحة الشركة القضائية الذين أوقعوا به باحترافية عالية بعد تحقيقات معمقة وعمليات تتبع وترصد لتحركاته.

تروبيكو” البالغ من العمر 30 سنة كان محل بحث من قبل الجهات الأمنية لتورطه في العديد من عمليات تهريب البشر عبر رحلات ابحار سري من نوع VIP مقابل مبالغ تتراوح ما بين 30 إلى 45 مليون للحراق الواحد على اعتبار أنه كان يستعمل في عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر قوارب نصف صلبة مجهزة بمحركات ذات قوة 150 حصانا يستطيع الحراقة من خلالها الالتحاق بالضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط بسرعة فائقة ودون مخاطر.

منظم رحلات الموت عبر قوارب VIP تم إلقاء القبض عليه قبل قليل بمنطقة عين الترك اين تم حجز قارب نصف صلب مجهز بمحرك ذات 150 حصانا لتتمكن مصالح امن وهران عقب عمليات بحث عنه من قبل مختلف الاجهزة الامنية من وضع حد لمخططات تهريبه العديد من الشباب الحراقة الذين ارتفع مؤخرا معدل محاولاتهم الإبحار سرا للوصول إلى الشواطئ الإسبانية.