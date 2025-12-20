أمن وهران يطيح بمُروجَين ويحجز 4كلغ من الكيف

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بأمن ولاية وهران، من وضع حد لنشاط مروجين للمخدرات ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة وحجز 4 كلغ من الكيف المعالج.

وأوضح بيان لمصالح الأمن أن الموقوفان كانا يستخدمان مركبة سياحية للتمويه وتغطية وتسهيل نشاطهما الإجرامي. قصد توزيع السموم وترويجها وسط القطاعات الحضرية.

العملية جاءت استغلالا لمعلومات مفادها قيام المشتبه فيهما بممارسة نشاط مشبوه، ليتم مراقبة وترصد تحركاتهما. وتنقلاتهما أين قام محققو الفرقة بعد وضع خطة محكمة من توقيفهماعلى متن مركبة التي كان يستعملانها. لتوزيع وترويج السموم، قصد التملص من قبضة مصالح الأمن، ليتم تحويلهما إلى مقر الفرقة تفتح تحقيق في القضية.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل واستصدار إذن بالتفتيش. أسفرت العملية عن حجز 04كلغ من الكيف المعالج، ليتم تقديمهما أمام العدالة بإجراء موضوعه. حيازة نقل وشحن وتخزين المخدرات لغرض الاتجار بها ضمن جماعة إجرامية، أين صُدر في حقهما أمر إيداع.

