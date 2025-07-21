أمن وهران يفكك شبكة إجرامية ويحجز كمية من المخدرات

تمكن عناصر عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لحي الصنوبر بأمن ولاية وهران، من الإطاحة بمروجين للسموم ينشطان ضمن شبكة إجرامية.

وحسب بيان لمصالح الأمن أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهما ، وحجز كمية من المخدرات الصلبة قدرت ب 3920 قرص مهلوس. من نوع اكستازي و كمية من المؤثرات قدر عددها ب 598 قرص مهلوس من نوع بريغابالين .

العملية جاءت بعد التحريات الميدانية عن نشاط المشتبه فيه استغلالا لمعلومات مفادها قيام السالفي الذكر بنقل والمتاجرة في هذه السموم متخذين من أحد المساكن وكرا لتغطية نشاطهما الإجرامي وترويج هذه السموم وسط فئة الشباب.

بعد مراقبة وترصد تحركاتهم، وتحديد هوياتهم مكان تواجدهم، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تم الإيقاع بهما، وحجز الكمية الضبوطة، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهما، قدما بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقهما أمر إيداع.

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