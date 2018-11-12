أمن وهران يفكك عصابتي نصب واحتيال عبر صفحة وادي كنيس

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 21 بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران، من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 26 سنة لتورطه في تكوين جماعات أشرار إلى جانب النصب والإحتيال.

عملية توقيف المتهم، الذي هو محل 4 أوامر بالقبض تمت بناء على تحريات وتحقيقات معمقة لذات العناصر حول شاط المتورط الذي كان يقوم بكراء المركبات بهويات مزيفة وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وعبر صفحة واد كنيس مقابل مبالغ مالية معتبرة تراوحت بين (765000دج -1505000دج).

حيث واستغلالا لشكاوى العديد من الضحايا وبعد حبك خطة معلوماتية محكمة التنفيذ تم التوصل إليه أين ضبطن بحوزته رخصة سياقة مزيفة تحمل هوية شخص آخر عليها صورته الشخصية كان يستغلها في تنقلاته كونه محل بحث ليتم تحرير ضده إجراء قضائي بعد استكمال الإجراءات القنونية سيحال بموجبه على العدالة.

في نفس السياق تمكنت عناصر من الأمن الحضري 26 التابعة لمصالح أمن دائرة بئر الجير بوهران من تفكيك شبكة إجرامية تختص في النصب والاحتيال عن طريق عملية بيع وشراء المركبات عبر صفحة وادي كنيس.

تتكون من 3 متورطين من بينهم رعيتين أجنبيتين تتراوح أعمارهم ما بين 27 سنة و33 سنة، حيث كانوا يقومون باصطياد ضحاياهم عبر صفحة واد كنيس.

وسلبهم مبالغ مالية معتبرة مقابل مركبات مهربة من الدول الاوربية بوثائق مزيفة حيث تم تحرير ضدهم إجراء قضائي أين تم وضعهم تحت النظر الى حين إيداعهم أمام الجهات القضائية.