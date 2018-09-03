أمن وهران يفكّك ورشة سرية لقطع الغيار العالمية المقلدة

تمكنت عناصر من فصيلة مكافحة سرقة وتهريب المركبات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من تفكيك ورشة سرية لقطع الغيارالمقلدة بمنطقة السانية.

مع توقيف متورط ينحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري يبلغ من العمر 29 سنة.

تمت العملية بناء على تحريات قامت بها فصيلة مكافحة سرقة وتهريب المركبات للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الولاية .

تبعت عملية سرقة مركبة من احدى الولايات الغربية المجاورة كانت مركونة في دائرة السانيا.

وبعد عملية التفتيش أسفرت عن استرجاع المركبة المسروقة، كما أفضت العملية الى اكتشاف كمية معتبرة من قطع الغيار مخزنة بالمستودع.

حيث تم إخطار وكيل الجمهورية مع استصدار اذن بالتفتيش وبعد انتقال عناصر فرقة الإقتصادية والمالية تبيّن وجود كمية كبيرة من قطع الغيار عليها مؤشّرات التقليد.

حيث تمّ العثورداخل المستودع على ورشة مجهّزة بكامل التجهيزات من عتاد إعلام آلى، وسائل تقطيع، وألة نسخ.

بالإضافة إلى نسخ لتصميم أوسمة مقلّدة لعلامات مصنعي المركبات وقطع غيار ذات ماركات عالمية.

كما تمّ العثور على عدد معتبر من علب التعبئة مهيأة تحمل مركات عالمية، إلى جانب قطع غيار مقلدة بقيمة مالية تقدر بـ700مليون سنتيم.

وبعد التحريات المعمّقة أفضت الى أن الشخص كان يقوم بجلب قطع الغيار مستوردة من طرف شركات معروفة وأخرى غير معروفة.

وكان يستخدم سجل تجاري على أنه تاجر منتقل للتضليل حيث تم تحرير إجراء قضائي أحيل بموجبه على العدالة.