أمن وهران يوجه نداءً للجمهور

أعلنت مصالح أمن ولاية وهران، أن مصالح الشرطة للأمن الحضري الثامن، قامت بتوقيف الشخص المدعو “م.إ”، المشتبه فيه في قضية النصب والاحتيال وانتحال هوية الغير التزوير واستعمال المزور.

ووجهت ذات المصلحة، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر، سواء الالتقاء به، أو تعامل معه، أو له معلومات بصفته شاهد التقرب إلى المصلحة المعنية، والتقدم مباشرة أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران.

ودعت المعنيين، لتقييد شكوى بخصوص تعرضهم للنصب أو الإدلاء بشهادتهم في قضية الحال.