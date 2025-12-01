أمن وهران يوجه نداءً للجمهور

أعلنت مصالح أمن ولاية وهران، أن مصالح الشرطة للأمن الحضري التاسع (09)، قامت بتوقيف المدعو “ف.ب” المشتبه فيه في قضية النصب والاحتيال، وهذا طبقا لأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن.

ووجهت مصالح الأمن نداء للجمهور جاء فيه “في هذا الصدد توجه مصالح امن ولاية وهران، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر. سواء تعامل معه، أو له معلومات بصفته شاهد التقرب إلى المصلحة المعنية أو التقدم مباشرة. أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن لتقييد شكوى بخصوص تعرضه للنصب والإحتيال أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور