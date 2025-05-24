أمن وهران يوجه نداءً للجمهور

وجّهت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بولاية وهران ، نداءً إلى المواطنين، حول كل من المدعو ” ع .س” ، “ب. م أ” “ن.ب.ع” المشتبه فيهم في قضية النصب والاحتيال.

وحسب بيان لمصالح أمن وهران، فان فرقة مكافحة الجرائم الكبرى قامت بتوقيف كل من المدعو ” ع .س” ، “ب. م أ” “ن.ب.ع” المشتبه فيهم في قضية النصب والاحتيال.

في هذا الصدد توجه مصالح أمن ولاية وهران، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالفي الذكر، سواء الالتقاء بهم، أو تعامل معهم، أو له معلومات بصفته شاهد التقرب إلى المصلحة المعنية أو التقدم مباشرة أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران، لتقييد شكوى بخصوص تعرضه للنصب أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.

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