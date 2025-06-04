أمن وهران يوجه نداء للجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية وهران، نداء للجمهور بخصوص المشتبه فيهم المدعو “ص.ب. ع”، المدعو “ع.ع”، المدعو “ع.ف” المدعوة “ي. خ.س ” المدعوة “د.ن” في قضية النصب على المواطنين.

وأوضح بيان لمصالح أمن ولاية وهران، أن فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، قامت بتوقيف كل من المدعو “ص.ب. ع” ، المدعو “ع.ع”، المدعو “ع.ف” المدعوة “ي. خ.س ” المدعوة “د.ن” المشتبه فيهم في قضية النصب على المواطنين.

في هذا الصدد وجهت مصالح أمن ولاية وهران، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالفي الذكر، سواء تعامل معهم، أو له معلومات بصفته شاهد التقرب إلى الفرقة المعنية أو التقدم مباشرة أمام مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران لتقييد شكوى بخصوص تعرضه للنصب أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.

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