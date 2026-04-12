أمن وهران يوجه نداء للجمهور!

وجّهت مصالح الأمن بولاية وهران، نداءً للجمهور حول توقيف مشتبه فيه بتهمة النصب والاحتيال.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وطبقا لأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، فإن مصالح الأمن الحضري 4100 مسكن حياة ريجنسي التابع لأمن دائرة السانيا. قامت بتوقيف الشخص الظاهر في الصورة المدعو ” ق.م ” المشتبه فيه في عدة قضايا النصب والإحتيال.

ووجهت مصالح أمن ولاية وهران، نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر، سواء تعامل معه، أو له معلومات بصفته شاهد التقدم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. أو مقر الأمن الحضري 4100 مسكن حياة ريجنسي لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.

