أمن وهران يوجه نداء للجمهور

أنهت مصالح أمن ولاية وهران إلى علم المواطنين أن فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، قامت بتوقيف كل من المدعو “ك.ع” ، المدعو “س.م”، المدعو “م.م” المشتبه فيهم في قضية النصب على المواطنين.

وحسب بيان لمصالح فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران. تم توقيف كل من المدعو “ك.ع” ، المدعو “س.م”، المدعو “م.م” المشتبه فيهم في قضية النصب على المواطنين.

وفي هذا الصدد وجهت مصالح امن ولاية وهران، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالفي الذكر، سواء تعامل معهم. أو له معلومات بصفته شاهد التقرب إلى الفرقة المعنية أو التقدم مباشرة أمام مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران لتقييد شكوى بخصوص تعرضه للنصب أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال .

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