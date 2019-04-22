أمن وهران يوقف أجنبيان في قضية تزوير العملة الوطنية والاجنبية

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران من توقيف شخصين متورطين في قضية تزوير العملة الوطنية والأجنبية لغرض طرحها للتداول .

وتمت العملية من طرف مصالح الأمن الحضري 16 لوهران،حيث تم توقيف رعيتين أجنبيتين “من جنسيات إفريقية”يبلغان من العمر 30و34 سنة.

متورطين في قضية التزوير وإستعمال المزور مع الحيازة على أدوات ومعدات التزوير للعملة الوطنية والصعبة لغرض طرحها للتداول

فيما تم حجز معدات التزوير، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الإثنين .

وتمت عملية التوقيف بناء على تحريات ذات المصالح حول وجود شخصين من جنسيتين مختلفتين

يقومان بتحويل أحد المساكن بوسط مدينة وهران لورشة سرية للتزوير وإستعمال المزور ليتم استصدار إذن بالتفتيش من الجهات القضائية للمسكن.

وتم حجز بداخل المنزل جهاز إعلام آلي بجميع لواحقه وقصاصات ورقية تستعمل في تزوير العملة ومسحوق يستعمل لذات الغرض

بالإضافة إلى لفات من ورق الألمنيوم وورق بلاستيكي و10 هواتف نقالة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية “6.000 دج”

وآخر بقيمة 2.000 فرنك افريقي إضافة إلى جهاز إستقبال الأنترنت، يضيف المصدر ذاته .

وتم تحرير ضدهما إجراء قضائي أحيلا بموجبه على العدالة حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.