أمن وهران يوقف ستيني مبحوث عنه من طرف العدالة

تمكنت شرطة وهران ممثلة في الأمن الحضري 13 تتمكن من توقيف شخص محل بحث طبقا لـ 09 أوامر بالقبض.

وحسب بيان لمصالح الأمن، عملية التوقيف جاءت استغلالا لمعومات مفادها تواجد أحد الأشخاص المبحوث عنهم من طرف العدالة. بأحد المساكن التي كان يستغلها للاختباء والتملص من قبضة مصالح الشرطة، ليتم وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيفه.

وأشار المصدر نفسه، أن المشتبه به في عقده السادس محل بحث طبقا لـ 09 أوامر بالقبض تتعلق جلها بقضايا التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات .

بعد استفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران المختص إقليميا تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة، أين صدر في حقه أمر إيداع.

