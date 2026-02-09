أمن وهران يوقف شخصا متورطا في قضايا سرقة

أكدت مصالح أمن ولاية وهران، أن مصالح الشرطة للأمن الحضري 2500 مسكن عدل بالسانيا، قامت بتوقيف المدعو “ن.ف” المشتبه فيه في قضية السرقات.

وأوضحت مصالح الأمن أنه “طبقا لأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية. وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا، تنهي مصالح أمن ولاية وهران. إلى علم المواطنين أن مصالح الشرطة للأمن الحضري 2500 مسكن عدل بالسانيا. قامت بتوقيف الشخص الظاهر في الصورة المدعو “ن.ف” المشتبه فيه في قضية السرقات”.

وفي هذا الصدد، وجّهت مصالح أمن ولاية وهران، نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر. أو له معلومات بوصفه شاهد التقرب إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة السانيا. أو التقدم مباشرة إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.

