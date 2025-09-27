أمن وهران يوقف شخصا ويوجه نداءً للجمهور

أعلنت مصالح أمن ولاية وهران، اليوم السبت، عن توقيف المدعو “م .م” المشتبه فيه في قضية النصب على الجمهور ، الابتزاز ، جمع تبرعات بدون رخصة.

وطبقا لأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. أنهت مصالح أمن ولاية وهران إلى علم المواطنين أن المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة الغرب وهران. قامت بتوقيف الشخص الظاهر في الصورة أعلاه والمدعو “م .م” المشتبه فيه في قضية النصب على الجمهور، الابتزاز ، جمع تبرعات بدون رخصة .

وفي هذا الصدد وجّهت ذات المصالح الأمنية نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، سواء الالتقاء به. أو تعامل معه أو تعرض للنصب أو الابتزاز بمنحه أموالا أو له معلومات. بوصفه شاهدا التقرب إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. أو التقدم مباشرة إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.

