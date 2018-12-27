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أمن وهران يوقف شخصين بحوزتهما 1500 حبة إكستازي

أخبار الجزائر
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أمن وهران يوقف شخصين بحوزتهما 1500 حبة إكستازي
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المخدرات التابعة لمصالح الشرطة القضائية لأمن وهران من توقيف شخصين ضبطت بحوزتهم كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع إكستازي كانت معدة للترويج.

العملية النوعية التي باشرتها قبل قليل عناصر من مصالح الشرطة القضائية تمت خلال عمليات ودوريات امنية محكمة التنفيذ أسفرت عن إيقاف شخصين تتراوح أعمارهم 40 الى 45 سنة على التوالي بحي بيتي تم ضبط بحوزتهما 1500 قرص إكستازي ومبلغ مالي يقدر ب 115 مليون سنتيم يعتبر من و عائدات المتاجرة والمخدرات.

فيما تم إسترجاع سيارة سياحية من نوع ايبيزا حيث تم اقتياد الموقوفين إلى مقر الأمن لاستكمال التحقيقات معهم قبل تقديمهما أمام الجهات القضائية.


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