أمن وهران يوقف قاتلي قاصر بسبب “بورطابل” بغابة كناستال

تمكنت مصالح أمن وهران من إلقاء القبض على المتورطين في جريمة قتل راح ضحيتها اول امس قاصر يبلغ من العمر 17 سنة بغابة كناستال.

حيثيات الجريمة البشعة التي اهتزت لها مدينة وهران تعود لاقدام عصابة إجرامية مكونة من شخصين بمهاجمة الضحية البالغ من العمر 17 سنة باستعمال الأسلحة البيضاء،

بينما كان يمارس الرياضة على مستوى غابة كناستال التابعة لبلدية وهران بسبب هاتفهه النقال الذي استولوا عليه أسفرت مقاومته لهما بتوجيه له طعنة خنجر على مستوى الصدر لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

لتقوم مصالح الأمن بمباشرة تحقيقات واسعة أسفرت عن مرتكبي الجريمة في ظرف قياسي.