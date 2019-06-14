أمن وهران يوقف لاعب «الموب» بن تيبة بتهمة حيازة كوكايين

علمت «النهار» من مصادر مطلعة، أن مهاجم مولودية وهران الأسبق والحالي لمولودية بجاية، محمد بن تيبة، تم إيقافه وألقي القبض عليه، أمس الجمعة.

من طرف رجال الشرطة في منطقة الدار البيضاء بوهران وبحوزته كمية معتبرة من المخدرات الصلبة «الكوكايين».

حيث تم اقتياده إلى مقر الأمن الولائي وأجرى الفحوصات الطبية قبل تحويله على وكيل الجمهورية للنظر في القضية.

ورغم أن أطرافا قالت إن إيقاف بن تيبة كان بعد ذكر اسمه من طرف أحد الموقوفين في قضية ثلاث كيلوغرامات من الكوكايين جرى حجزها، منذ أيام.

في عملية تمت بالتنسيق بين مصالح الشرطة وقوات من الجيش، إلا أن مصادر مطلعة أكدت إيقافه متلبسا بحيازة الكوكايين.

للإشارة، فإن اللاعب «محمد بن تيبة» خاض هذا الموسم تجربة قصيرة بمولودية بجاية، قبل أن يتم تسريحه من طرف المدرب الفرنسي، ألان ميشال.

ليتجه لحمل ألوان جمعية وهران في مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة الثانية موبيليس خلال الموسم المنقضي.